Una llama sube a un taxi y se hace viral en redes

Una llama en Perú está dando la 'vuelta al mundo'. El gran éxito cosechado se debe a que el mamífero se ha montado en un taxi acompañando a su propietaria y una niña.

De acuerdo con EcoDiario, el hecho se registró en una calle de ciudad de Cuzco y el mamífero era de la familia que tomó el taxi con destino desconocido.

En la grabación, se aprecia montar primero a la dueña, en la parte trasera del taxi, y después, a su lado, la llama. Por último, la hija toma asiento en el lugar del copiloto, tras cerrar la puerta de atrás toda vez montada la llama.

También en el vídeo se escucha exclamar a la persona que graba "no me lo puedo creer". No es para menos, la dosis de asombro era notable.