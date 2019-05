Una especie de ave que se extinguió en una isla del Índico vuelve a nacer

Los rálidos (Rallidae) son una familia de aves gruiformes, también conocidas como fochas, gallinetas, polluelas, rascones o calamones que volvieron a nacer en la isla Aldabra, en la República de las Seychelles tras extinguirse hace 136.000 años.

Según el periódico La Vanguardia de España, dentro de la familia de los rálidos se encuentra el género Dryolimnas, al que pertenece la última especie de ave no voladora del Océano Índico, una criatura que, según un artículo científico publicado en la revista especializada Zoological Journal of the Linnean Society, ha nacido dos veces en la historia gracias a un proceso conocido como ‘evolución iterativa’.

Según la investigación realizada por expertos de la Universidad de Portsmouth y el Museo de Historia Natural de Londres, esta ave originaria de Madagascar se extinguió hace decenas de miles de años en el atolón de Aldabra, en el océano Índico, y recolonizó este mismo lugar más tarde.

Es la primera vez que la evolución iterativa, es decir, la que se produce de la misma forma en momentos distintos, se observa en rálidos, lo que otorga especial interés al hallazgo.

“No conocemos ningún otro ejemplo en los rálidos, o en las aves en general, que demuestre este fenómeno de forma tan evidente”, asegura David Martill, uno de los autores del estudio.

El experto asegura que “sólo en Aldabra, que tiene el registro paleontológico más antiguo de cualquier isla del Índico, existe una evidencia fósil que demuestra los efectos de las variaciones del nivel del mar en los eventos de extinción y recolonización”.

