Un joven demandará a sus padres por traerlo al mundo 'sin su consentimiento'

Raphael Samuel, un joven de 27 años y residente de Mumbai en India, planea llevar a sus padres a la corte por traerlo a este mundo sin su consentimiento. "

"Quiero decirles a todos los niños indios que no les deben nada a sus padres", le dijo Samuel al diario indio ThePrint. “Amo a mis padres, y tenemos una gran relación, pero ellos me tuvieron por su propia alegría y su placer. Mi vida ha sido asombrosa, pero no veo por qué debería pasar otra vida por el sufrimiento de la escuela y encontrar una carrera, especialmente cuando no pidieron la existencia ", señala.

Samuel es parte de un movimiento que se denomina 'antinatalismo', que postula una negativa hacia la concepción de niños, creen que la vida que no ha dado su consentimiento expreso para vivir no debe ser traída al mundo. Una idea tildada de ridícula por los académicos.

"Otros indios deben saber que es una opción no tener hijos y pedirles a tus padres una explicación de por qué te dieron a luz", dice Samuel.

Movimiento voluntario de extinción humana

Samuel es parte de una creciente tribu de defensores "sin niños", que a veces también se llaman a sí mismos activistas del Movimiento de Extinción Humana Voluntaria (VHEM, por sus siglas en inglés), que creen que los niños no deberían ser traídos al mundo.

Aunque pequeño en número, el movimiento (apodado 'Stop Making Babies' hasta que se decida por un nombre oficial) tiene grandes sueños: establecer una organización a nivel nacional que trabaje en la difusión de la conciencia sobre la vida sin niños.

A la vanguardia del movimiento está Pratima Naik, un graduado de ingeniería con sede en Bengaluru. Al igual que Samuel, Naik es joven (28) y está comprometido a nunca tener hijos.

"Este es un movimiento completamente voluntario, no violento", dijo Naik. "No queremos imponer nuestras creencias a nadie, pero más personas deben considerar por qué tener un hijo en el mundo en este momento no es correcto".

Naik dijo que hay muchas razones para unirse, desde no sucumbir a la presión social para reproducirse hasta aliviar la presión sobre los recursos de la Tierra. Además, hay muchos niños que necesitan adopción.