Un actor argentino confiesa que el viagra salvó su matrimonio

El actor argentino Roly Serrano, una de las figuras de la serie El marginal 2, en una entrevista reveló datos muy personales relacionados con su vida privada. La entrevista alcanzó la cima cuando confesó que es infértil, situación que le afectó emocionalmente pero que fue subsanada gracias al viagra.

Serrano dijo que tras enterarse de su infertilidad cayó en una depresión y acudió a un sicólogo que le recomendó reinventarse y le sugirió probar con el viagra para recuperar la confianza. Agregó que la experiencia con la tableta azul fue maravillosa, tanto así que decidió escribir un libro 'El día que usé por primera vez viagra'.

"El viagra me salvó el matrimonio. En una época descubrí que no podía tener bebés y me agarró una depresión muy grande. Hasta que mi mujer me dijo: 'Sentate acá, en esta casa voy a tener sexo de once a doce, te tenga o no te tenga'", confesó Serrano.

La revelación del actor argentino fue durante el programa De caño vale doble, en donde habló de diversos, entre ellos de política y economía.