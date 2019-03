¿Torneo de manazos?, sí, y un granjero de Siberia fue el campeón

¿Qué tanto eres capaz de aguantar un buen manazo en el rostro?, parece haber sido la pregunta inicial que propició un torneo inusual. Un campeonato en el que el único objetivo es resistir más golpes que el rival de turno.

Hace unos días, un granjero de Ilanski, en Siberia, se hizo con el título de mejor abofeteador ruso en un torneo realizado en Krasnoyarsk.

Vasily Kamotsky, de 28 años y 160 kilos, dejó KO a todos sus contrincantes. Y ganó los 30.000 rublos del primer premio del concurso (el equivalente a unos 500 dólares), organizado durante el festival de culturismo Siberian Power Show, celebrado hace unos días.

“Yo en realidad fui para ver el espectáculo, pero mis amigos me aconsejaron que participara y me lancé”, cuenta por teléfono el joven Kamotsky al portal El País de España.

El hombre incluso reveló que su intención inicial no era participar del evento, sino más bien, había asistido a la feria para ver al famoso levantador de potencia ruso Kirill Sarychev, uno de los organizadores del evento.

Kamotsky, apodado Pelmen –los pelmeni son un plato típico que consiste en una especie de tortellini rellenos de carne–, comenta que no tiene ninguna preparación física especial. “Hace mucho que dejé de ir al gimnasio y no manejo ninguna técnica de golpes”, dice el granjero, que asegura ser bastante pacífico y no meterse nunca en peleas.

Con una poblada barba de color pajizo, Pelmen, reconoce que el pelo sobre la cara quizá pudo ayudar un poco a amortiguar los golpes. “Pero las bofetadas dolían igual”, dice el hombre, que se ha convertido en una especie de héroe local. Ahora se confiesa interesado en participar en más concursos como ese. No es el primer concurso de bofetadas que se celebra en Rusia. El año pasado se organizó otro en Moscú.

(La participación de Pelmen se puede ver desde el primer segundo hasta el minuto 1:10 del siguiente video)