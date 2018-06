The now now, es el nuevo disco de Gorillaz y ya puedes escucharlo

La banda británica Gorillaz estrenó este viernes su nuevo álbum titulado 'The Now Now', que incluye 11 canciones inéditas y fue producido por James Ford y Remi Kabaka.

Las canciones cuentan con invitados como Snoop Dogg y Jamie Principle y el guitarrista de jazz George Benson. El disco salió de las giras promocionales de Humanz y fue grabado en un mes, entre el rush de los múltiples conciertos.

Esta es la lista de canciones en Itunes:

El material fue lanzado bajo el sello de Parlophone Records; el primer sencillo es Humility, cuyo video está protagonizado por un 2D patinador y el actor Jack Black.

Este es el tema:

El disco ofrece esbozos de baladas, grooves sueltos y casi ningún invitado. "Si la cantidad de invitados y la extensión de Humanz lo hacían un disco desparejo y difícil de asimilar, The Now Now extraña algo de esa variedad", reseña la revista Rolling Stone.