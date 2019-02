Temen que la enfermedad del 'ciervo zombie' se propague a los humanos

24 estados de los EEUU y dos provincias de Canadá están en alerta ante la propagación de la enfermedad 'caquexia crónica' (CWD), que afecta a ciervos, alces y otros animales silvestres, y que también es conocida como el mal del 'ciervo zombie'.

Los animales contagiados sufren un problema neurológico a causa de una proteína llamada príon que daña severamente su sistema nervioso. Sufren de extrema delgadez, se mueven erráticamente y pierden miedo a los humanos.

Las autoridades emitieron la alerta para evitar el consumo de carne de ciervo, ya que el peor temor de los científicos es que el mal mute y termine afectando a seres humanos, aunque hasta el momento no se ha producido ningún caso.

"Es probable que los casos humanos asociados con el consumo de carne contaminada se documenten en los próximos años", explica Michael Osterholm, director del Centro de Enfermedades Infecciosas y Prevención de Investigaciones de la Universidad de Minnesota a medios estadounidenses. "Es posible que la cantidad de casos humanos sea sustancial y no sean eventos aislados", agregó.

El especialista compara este caso con el de la enfermedad de las 'vacas locas' que al final sí terminó por afectar a humanos.

Según informa The New York Post, los síntomas pueden tardar hasta un año en aparecer y no existe vacuna contra el mal del ciervo. Ya en 2018 un par de macacos alimentados con carne infectada desarrollaron la enfermedad.