Subastan en más de $us 1 millón una computadora con los seis virus más peligrosos

Una vieja computadora portátil que contiene seis virus, incluyendo los más peligrosos y que simbolizan los peligros de internet, fue subastado por 1,345 millones de dólares, indicó este martes el sitio del artista chino que lo puso en remate en Nueva York.

La "laptop", un Netbook Samsung NC10 de 2008 dotado de un sistema operativo Windows XP SP3, no tiene nada en particular si no es porque contiene "ILOVEYOU"(2000), "MyDoom" (2004), "SoBig" (2003), "DarkTequila" (2013), "BlackEnergy" (2015) y "Wannacry" (2017).

Esos virus causaron al menos 95.000 millones de dólares en daños en las últimas dos décadas, precisó Guo O Dong, el creador de esta "obra de arte", bautizada "La persistencia del caos" ("The persistence of Chaos").

Guo O Dong se presenta como un artista digital contemporáneo cuyo trabajo critica "la cultura extremadamente en línea de la vida moderna".

El ordenador, que se encuentra en Nueva York, fue exhibido a través de streaming durante la subasta. Estaba encendido, pero sin conexión a internet. Será entregado con su cable de electricidad pero el comprador se comprometió a dejar el aparato desconectado para no propagar los virus, indicó el sitio.

Según los organizadores, la obra "permite el estudio de los softwares maliciosos y permite a las personas interesadas en el análisis de esos softwares (o quizás como parte de su trabajo) tener acceso a esos softwares en funcionamiento, analizar cómo operan, y quizás permitir a las personas bloquear softwares específicos en su ambiente".

La subasta fue organizada en asociación con la firma de seguridad digital DeepInstinct. Los virus en el computador "causaron más de 95.000 millones de dólares en daños, simplemente porque las empresas no estaban preparadas para ataques que no habían enfrentado previamente", explicó la empresa.

