Subastan cartas y objetos de Cohen por valor de 876.000 dólares

Christie's subastó en internet más de 60 objetos de Leonard Cohen y a su musa más conocida, Marianne Ihlen, entre las que se encuentran cincuenta cartas escritas por el poeta y cantautor canadiense, por un total de 876.000 dólares, según afirmó este jueves la compañía.

La venta, que se inició el pasado cinco de junio y se cerró este jueves, incluía un total de 64 objetos de ambos en la que supone la primera subasta online del Departamento de Libros y Manuscritos de Christie's de Nueva York.

De los 64 artículos, el que mayor valor alcanzó fue una campana de bronce italiana que se estima es del siglo XV o XVI, propiedad de Ihlen y Cohen que decoraba la casa de ambos, y que se vendió por 81.250 dólares, muy por encima de la estimación máxima de 12.000 dólares.

Entre las cartas de Cohen escritas a Ihlen, destacó "Alone with the vast dictionaries of language" (A solas con los vastos diccionarios de la lengua"), escrito en Montreal en 1960, que se subastó por 56.250 dólares, frente a la estimación de 7.000 dólares que le habían adjudicado los especialistas.

Otras importante pieza fue la carta "I am famous and empty" (Soy famoso y estoy vacío), firmada por Cohen para "mi querida Marianne" con fecha del 8 de noviembre de 1964, que alcanzó los 35.000 dólares, así como "Cohen's first major performance" (El primer concierto importante de Cohen", de febrero de 1967, por la que se pagó el mismo precio.

"Estas cartas son exactamente el tipo de cosas con las que nos encanta tratar: no han sido publicadas y acaban de llegar al mercado, tienen un cautivador contenido y su procedencia es impecable", dijo en el comunicado de Christie's la especialista en Libros y Manuscritos de la compañía, Heather Weintraub.

"Establecimos unas estimaciones conservadoras para la colección y estamos encantados con los resultados. Estamos muy contentos de que este material signifique algo para tantos admiradores de Cohen por todo el mundo", agregó.