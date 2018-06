Tras el espectacular paso de Sony por la feria E3 de videojuegos, que se celebró esta semana en Los Ángeles, la directora general de esta compañía en Iberia, Liliana Laporte, aseguró a Efe que han mostrado que su consola PlayStation 4 tiene todavía mucha vida por delante.

"No lo creo: lo hemos demostrado", respondió Laporte a la pregunta de si buscan un relevo para PlayStation 4 o si todavía tiene recorrido esta consola.

"Nuestro enfoque es al cien por cien PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro", añadió Laporte.

Sony preparó una experiencia interactiva en la que los asistentes entraron en una especie de iglesia para ver el primer adelanto de "The Last of Us Part II" o caminaron entre decorados inspirados en "Marvel's Spider-Man".

En su opinión, los videojuegos son "quizá" la forma de entretenimiento y arte que permite "interactuar más".

"En un libro, tú lees la historia que te han contado. En una película, tú sigues la historia que alguien te está dictando. En un videojuego, tú eres el protagonista. Creo que eso es algo muy interesante y espectacular", argumentó.

De cara al futuro, Laporte subrayó la apuesta de Sony por la realidad virtual.

"Le vemos un futuro radiante. Y vamos a seguir apostando por ello. Si nos paramos a pensar, parece que ya llevamos mucho tiempo de esto, pero PlayStation VR solo tiene 18 meses, es un bebé", dijo.

"Es algo nuevo, que aún nos podemos permitir el lujo de testear, y que sabemos que la forma de jugar y el tipo de experiencias no deben ser las mismas que un videojuego tradicional", agregó.

Por último, Laporte afirmó que su fijación es servir a los usuarios de PlayStation: "El futuro se basa en una única cosa: la comunidad. Es para ella que trabajamos y es nuestra prioridad máxima (...). Y si pensamos, como hace la comunidad, con el corazón, no nos vamos a equivocar".