Sin cirugías ni secretos: Conoce al cruceño que bajó 160 kilos en menos de dos años

Ricardo Encinas, también conocido como ‘Cayo’ por sus amigos, es un hombre de 55 años que vive hace mucho tiempo en el barrio El Trompillo. Hace casi dos años él pesaba más de 260 kg y, a fuerza de determinación y esfuerzo, hoy pesa 100 kg.

‘Cayo’ tuvo que lidiar mucho tiempo con la obesidad, y cada día que pasaba tenía más limitaciones en sus movimientos: “la adicción más fuerte es la de la comida” manifestó en el programa Simple y Claro de EL DEBER Radio. “Para mí todo era comer, comía cada 10 minutos y nunca me sentía satisfecho”, confesó.

Hasta que un día, Ricardo cayó en una descompensación y tuvo que estar en la clínica por más de una semana.

Ricardo en sus días de obesidad

“Cuando estaba de camino a mi casa, me compré 10 panes con harina y una gaseosa, en cuestión de dos horas me los acabé todos.”, indicó.

“Gracias a Dios después de haber comido, mi sobrino estaba conmigo mirando tele y él me salvo la vida porque de la nada comencé a convulsionar, yo no recuerdo nada”, contó.

Ricardo necesitaba muletas para poder movilizarse

‘Cayo’ no podía comer nada durante su estadía en el hospital: “todo me daba nauseas, ni siquiera podía tomar agua”, recuerda.

En toda esa semana, llegó a bajar 10 kilos y ya sentía que había una diferencia en cuanto a los movimientos que realizaba. “Eso me motivo a seguir bajando y a partir de ahí tomé la decisión de comenzar dieta”, manifestó.

Ese fue el momento de quiebre en la vida de Ricardo, cambió todos los malos hábitos alimenticios que tenía por una vida saludable: “Nunca me salgo de mi dieta, ya me acostumbré a comer así y me gusta”, contó.

Su dieta

'Cayo' reveló cómo es la dieta que lo llevó a bajar 160 kilos: desayuna avena con leche y un pan integral, y su almuerzo y cena son lo mismo: pollo con verduras.

A Ricardo le costaba mucho permanecer parado

“No me da deseo de comer otra cosa, hace dos años que no como chatarra y no la extraño”, indicó. Ricardo estuvo a punto de hacerse la cirugía de bypass, pero fue advertido por su médico de que era una operación muy riesgosa y finalmente optó por bajar de peso de manera natural.

‘Cayo’ tiene como objetivo llegar a los 80 kilos y espera poder lograrlo este año: “estoy seguro que voy a cumplir mi meta, porque voy a seguir con este nuevo estilo de vida”.

Al terminar la entrevista, Ricardo dejó un mensaje para la sociedad: “yo era un obsesionado con la comida y el día que me propuse bajar de peso, lo hice. Así que si yo pude, usted también lo puede hacer".