'Siempre diva, nunca in diva', conoce el origen del popular meme

"Siempre cool, nunca in cool", "siempre fuerte, nunca in fuerte", son algunas de las frases que se leen en redes sociales y que ha convertido al fenómeno en uno de los virales del año. Incluso el famoso cantante J Balvin acaba de publicar una canción usando el 'in', se trata de una colaboración con Luigi 21 plus titulada: 'siempre papi, nunca in papi'.

¿Cuál es el origen de este popular meme? Inicialmente se creía que la creadora del viral era la modelo chilena, Nicole Moreno, que en televisión usó la frase haciéndola popular en su país. Luli, como se la conoce usó el 'in' en varios programas y redes sociales, lo que difundió más el viral.

Sin embargo no fue la primera, según señala el sitio web A13 el uso del 'nunca in' se remonta a octubre de 2018, cuando una usuaria de Twitter hizo uso de esta curiosa expresión.

A partir de ello el viral fueron varias personas las que replicaron la moda 'in', que ya ha conquistado a toda la red. Aquí te mostramos algunos ejemplos:

Siempre con hambre nunca con inhambre. — Sergio (@sergionicr) 15 de enero de 2019 Siempre ganando nunca inganando — Monica #ZuriBau ♥ (@monizuribau) 15 de enero de 2019

Puedes leer: