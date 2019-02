¡Qué camotes! los diez mejores mensajes de amor en el Día de San Valentín

EL DEBER dio la oportunidad este año a los enamorados para que expresen su amor a través de mensajes que se publicaron en las páginas de Clasificados. Esta iniciativa fue un éxito y atrajo a los más 'camotes', que no dudaron en hacer público todo su amor.



Estos fueron los 10 mejores mensajes:

1. "Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y me dio miedo de morir, abriste tus ojos y el sol guardó su píncel, porque tu pintas el paisaje mejor que él. Atte A."

2. "Mi color favorito, el verde de tus ojos, con amor API."

3. "Feliz aniversario Reyna, recuerda que ante todo dentro de nuestras vidas debe haber tres cosas siempre entre nosotros: amor, libertad, paz y todo vendrá por sí mismo. Recuerda que te amamos".

4. "Esposo mío, tus besos todavía me estremecen como la primera vez y me hacen sentir la mujer más feliz, tus abrazos sin mi lugar seguro y en ese momento no existe nada ni nadie más en el mundo que tú y yo. Te amo hoy y siempre A.R.I.S:"

5. "Un buen matrimonio es como comer una naranja. Ñam Ñam Ñam. Te amo dulce naranja mía".

6. "Aún recuerdo ese beso de tu boca. Hay personas que marcan nuestras vidas, fuiste, eres y serás una persona muy importante en la mía. VcE no te olvides que te quiero mucho, aunque no estemos juntos. Atte Nibol".

7. "Tengo una debilidad por las personas que despiertan al sol cuando sonríen como vos. Te quiero inmensamente Juanjo. De Dayis".

8. Mi amor cada vez intento ser más consciente de la suerte que tengo de tenerte en mi vida, y cada vez me siento las persona más afortunada del mundo. Eres la mujer de mi vida y agradezco a Dios por la hermosa mujer que creó para mi, que hoy es mi esposa amada. Te amo morena.

9. Zu: de todas las cosas que logré a lo largo de mi vida, la más importante y esencial para mi existencia es tu amor y tu compañía, te amaré hasta el último día de mi vida.

10. El otro día me preguntaste cuánto te amo y no pude responderte. Medité tu pregunta muchas horas y ahora comprendo por qué no puedo saberlo. Mi amor por ti es infinito. Y no puedo siquiera empezar a contarlo.