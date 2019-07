Por el constante temor a que los extraterrestres lo contacten Robbie Williams contrata seguridad las 24 horas día

El cantante, compositor y actor británico Robbie Williams ha hecho una revelación un poco extraña. Durante una entrevista para el podcast Allien Nation de Jo Wood, recogida por el New Zealand Herald, ha dicho que el miedo a que los extraterrestres lo contacten y que él pueda entablar una conversación con ellos siempre ha estado latente, pero ahora ha tenido que ‘tomar cartas en el asunto’ para evitar que eso no suceda.

“Siempre tuve miedo de hablar con ellos porque eso lo haría real y si estuviera solo en mi cabeza, estarían en mi cabeza”, ha confesado el autor de emblemáticos éxitos como ‘Angels’ o ‘Rock DJ’. Él cree que la clave es no estar solo en ningún momento del día es por ello que ha contratado personal de seguridad para que lo acompañe las 24 horas.

Williams aclara que tomó esta decisión no por su propia seguridad “sino porque tenía miedo de lo que estaba sucediendo” a su “alrededor cuando estaba solo”.

Esta no es la primera vez que habla de los problemas que atormentan su mente. En septiembre de 2017 tuvo que suspender los conciertos de su gira en Moscú y San Petersburgo y tres meses después, en diciembre del mismo año, recién confesó al diario The Sun que se encontraba librando una dura batalla contra una enfermedad mental.

“De pronto mi brazo se quedó insensible (…), no podía parar de babear, tenía un terrible dolor de cabeza y no podía respirar”, decía en aquella ocasión en la que dio más pistas de su estado de salud.

“Quiero arreglarlo, quiero ganarle. En estos momentos, a veces estoy muy bien, luego otras veces no lo estoy y es abrumador. Mi vida no gira en torno a un estado neurótico deprimido y deprimente, aunque así parezca en gran medida. Tengo una enfermedad. Se trata de una enfermedad, es una cosa que me hace querer aislarme y convertirme en un ermitaño y no salir y no participar en el mundo y ese es mi forma de natural de ser. Pero no puedo dejar que esta enfermedad me controle”, detallaba, según Univisión .

En marzo del año pasado, también al diario británico The Sun, volvió a hablar de este mal que le atribula. “Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que tengo que protegerme de eso”.