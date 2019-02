Niegan derechos de autor por el 'Baile de Carlton'

El actor de la serie "El príncipe del rap", Alfonso Ribeiro demandó a Take-Two Interactive y Epic Game, dos desarrolladores de videojuegos por utilizar el "Baile de Carlton".

La Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos revisó el caso y ha desestimado en primera instancia la demanda por el baile que se hizo famoso después de un episodio de la serie de Will Smith en 1991, donde Ribeiro movía los brazos y piernas al son de "It's not unusual" de Tom Jones.

De acuerdo con el diario peruano El Comercio, el documento niega la autoría alegando que los pasos del "Baile de Carlton" representan una rutina simple de baile y no una coreografía, lo cual sí podría registrarse.

Sin embargo, el actor de "El príncipe del rap" ha presentado una moción, la cual está programada para el 18 de marzo. Como se sabe, Fornite y Take-Two permiten que los avatares de los jugadores realicen este baile.

Como se recuerda, el "Baile de Carlton" de Alfonso Ribeiro se popularizó por su personaje de la serie, Carlton Banks.