Netflix subirá sus tarifas en Bolivia a partir de marzo

Netflix, la plataforma de streaming de video, aplicará en Bolivia el incremento del precio de sus suscripciones que había anunciado a mediados de enero. Los abonados a la opción Premium, que permite ver videos en alta definición en cinco dispositivos a la vez, costará $us 13,99 desde el 6 de marzo. Antes costaba $us 11,99; el incremento es de cerca de $us 2.

El aumento en las tarifas fue dado a conocer por la compañía el 15 de enero y se aplicó primero en EEUU y algunos países de Latinoamérica. El argumento para subir el costo fue que la empresa invirtió mucho para desarrollar su propio contenido.

La plataforma de videos ha desarrollado una gama de productos creados específicamente para Netflix, en especial series como "Stranger Things", "The Crown" y "Orange Is The New Black", o más recientemente la película del mexicano Alfonso Cuarón "Roma", que acaba de ser galardonada con los Globos de Oro en las categorías de mejor película extranjera y mejor director.

Los usuarios de Netflix en Bolivia empezaron a recibir mensajes con la notificación del incremento al abrir sus cuentas. EL DEBER constató el anuncio del incremento en una cuenta de la plataforma.

Esta es la notificación del incremento de Netflix:

Incremento

Tras una comparación entre las tarifas con y sin el incremento, se constató que el aumento se aplica en los planes Premium y Estándar solamente, el precio del básico se mantiene en $us 7,99.

El Estándar costaba $us 9,99 y ahora costará $us 10,99; es decir $us 1 más. El Premium costará $us 2 más.