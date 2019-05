Con más de 15 años de experiencia, con varias coberturas de guerra, el periodista Hernán Zin pensó que nada podía sorprender; sin embargo, el 2012 un ataque de pánico lo hizo salir desesperado de un blindado en Afganistán y le cambió la perspectiva de lo que hacía.

"Sentí que no podía respirar, sentí que me moría. Tiré las cámaras, me quité el chaleco antibalas y el casco y salí caminando, en medio de la guerra. La cabeza me jugó una muy mala pasada", dice en una entrevista recogida de Infobae.

Durante cuatro años juntó distintas voces y armó esta película que expone la realidad del trabajo periodístico en situaciones extremas. Y a la vez, es una historia de los conflictos armados de los últimos 30 años: Sierra Leona, Somalia, Bosnia, Ruanda, Irak, Afganistán, Libia, Siria.

'Morir para contar' muestra a los periodistas Ángel Sastre, Manu Brabo, Roberto Fraile, Maysun, David Beriain, Fran Sevilla, Gervasio Sánchez, José Antonio Guardiola, Mónica Prieto, Javier Espinosa, Rosa Meneses, Ramón Lobo, Carlos Hernández, Carmen Sarmiento, Eric Frattini, Mónica Bernabé y Javier Bauluz.

De sus relatos surge el recuerdo de periodistas que murieron cubriendo estos conflictos: Miguel Gil (Sierra Leona, 2000), Julio Fuentes(Afganistán, 2001) y José Couso (Irak, 2003), entre ellos.

El documental, en el que Zin también es protagonista, fue realizado por su productora, Contramedia, y Quexito Films, más el apoyo de RTVE.

