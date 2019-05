Nace la segunda área de conservación más grande en el Gran Chaco

La segunda área de conservación más grande de Bolivia, con una superficie de 1.204.635 hectáreas, acaba de consolidarse en el Gran Chaco, con el nombre de Ñembi Guasu. El área, sumado a los parques nacionales Kaa Iya y Otuquis, conforman un amplio espacio continuo de conservación.

“Esta norma, además de crear esta importante área protegida, permite consolidar un paisaje continuo de conservación de alrededor de 6 millones de hectáreas, convirtiéndose en el núcleo más importante del complejo de conservación binacional Kaa Iya (Bolivia) - Defensores del Chaco (Paraguay) y de todo el Gran Chaco americano”, afirmó Iván Arnold, director de Nativa, organización que acompañó en este proceso a Charagua, según un comunicado.

La belleza del área natural es inigualable.

Ñembi Guasu se convierte en la primera área protegida creada en el marco de la Autonomía Indígena que gesta el Gobierno Autónomo Indígena Campesino de Charagua (GAIOC), bajo su propio estatuto y autodeterminación.

La ley fue aprobada bajo la modalidad de “motiro legislativo”, modalidad y tratamiento establecido por la autonomía indígena para el tratamiento de leyes de carácter urgente.

“Destacar el desprendimiento de los tres órganos de gobierno para el tratamiento y aprobación de la norma en esta modalidad. Porque tendríamos que haber hecho las consultas, pero por factores y condiciones climáticas y por la necesidad imperiosa, se ha decidido hacerla por “motiro” con un buen número de participantes, demostrando que el interés no es de un solo órgano o personas, sino de toda de la entidad”, afirmó Adhemar Flores, miembro del órgano legislativo.

La autoridad se refirió al tema a momento de dar a conocer la aprobación de la “Ley de Consolidación y Establecimiento de Límites del Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu” en el Territorio Autónomo Indígena de Charagua.

Charagua cuenta ahora con una nueva reserva natural.

Ñembi Guasu no solo favorece a la modalidad de vida de las poblaciones guaraníes, sino que también contribuye a mantener el hábitat de la población ayorea no contactada, que habita la región y que serían los únicos habitantes en aislamiento voluntario en nuestro sub continente, por fuera de la Amazonía.

En la actualidad, Charagua cuenta con importantes áreas protegidas, dos de carácter nacional como Kaa Iya y Otuquis y ahora Ñembi Guasu, que fue aprobada por el estatuto autonómico y en proyección tienen dos áreas más, como la del Guanaco y de la Serranía de Charagua.