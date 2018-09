Modelo con prótesis en su pierna quiere ser Miss Italia

Chiara Bordi perdió parte de la pierna izquierda en un accidente de moto cuando tenía 13 años. Desde entonces lleva una prótesis que no la detiene. El próximo lunes, con 18 años recién cumplidos, desfilará en la final de Miss Italia.

De acuerdo con El País, Chiara es la primera aspirante en hacerlo en este concurso de belleza en el país transalpino. Su ejemplo supone un cambio significativo en un mundo en el que a menudo reinan los estereotipos y los prejuicios.

Se presentó para ganar, es obvio, pero sobre todo tiene un objetivo en mente: “derribar barreras”, explica por teléfono desde Milán, donde participa en los ensayos para la final del certamen.

“Creo que he roto el hielo para personas que tienen problemas y que no se sienten capaces de mostrarse al mundo como son. Espero hacer ver a la gente que no tengo nada de diferente, soy una persona como todas. Aunque lo haga de modo diferente, soy capaz de bailar, desfilar y hago todo lo que hacen las demás. No me siento menos bella por la prótesis, la veo como una particularidad o como un accesorio mas”, apunta.

Patrizia Mirigliani, organizadora y directora del certamen, afirmó que después de abrir el concurso a la talla 44 y a las madres, se ha derribado una nueva barrera.Tiene claro que su historia puede ser un ejemplo para muchas chicas que quieran participar.

Chiara lanza un mensaje convencida: “Quiero decir al mayor número posible de personas que no se detengan frente a las dificultades y que no tengan miedo de mostrarse como son. Se necesita valor, pero una vez que uno mismo se acepta, es capaz de hacerse aceptar por los demás”.