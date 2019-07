México: Alcalde finge ser indigente y descubre los maltratos que realizaban los funcionarios

Debido a las constantes denuncias de maltrato, Carlos Tema, alcalde de Cuahutemoc, Chihuahua (México), decidió disfrazarse de indigente para conocer el trabajo de los funcionarios municipales; sin embargo, se llevó una gran decepción. Luego de esta iniciativa, la autoridad anunció despidos y un proceso disciplinario.

“Quiero decirles que fue una experiencia amarga, no fue nada fácil”, señaló Tena, explica el portal Televisa.

Disfrazado con una venda en los ojos que tapaba gran parte de su rostro, lentes negros, una chompa, un gorro gris y una mantilla, el alcalde se dirigió hasta Dirección de Desarrollo Social de su municipio, para solicitar ayuda; sin embargo, grande fue su decepción al ser atendido de una manera que nunca se imaginó.

"Me llevé dos lamentables sorpresas en Desarrollo Social, primero con quien abre el elevador para las personas con movilidad reducida y la más desagradable, fue la que me llevé en mi oficina, mi propia gente me echó del lugar", aseguró.

Según Televisa, la autoridad explicó que luego de haberle permitido permanecer esperando en su oficina, la secretaria le pidió salir para esperar a la autoridad afuera; sin embargo, ese fue el momento cuando el alcalde reveló su identidad.

“Me puse de pie y ahí es donde todo mundo se congeló, no alcanzaron ni a terminar la palabra presidente y ahí les dije la desilusión que me habían dado, les dije que por qué me sacaban, porque olía mal y para darles una lección”, añadió el alcalde.

Decepcionado, el alcalde brindó una conferencia de prensa el pasado lunes 8, en la que anunció despidos. “Se tienen que ir tres personas mínimo”, sentenció.

Además, indicó que el guardia del ascensor será sometido a un proceso en la instancia que le corresponde.“Él entra a honor y justicia hay un cuerpo colegiado de Seguridad Pública y ellos determinan qué hacer y medidas tomar con esta persona”, sostuvo el alcalde.