Mal tratamiento de la meningitis puede llevar a la muerte en 24 horas

La meningitis es una enfermedad infecciosa que afecta a las membranas del cerebro y, de no ser atendida de manera oportuna y adecuadamente, puede derivar en la muerte en 24 horas, dijo a Efe la doctora María del Carmen Espinosa Sotero.

"Es una enfermedad que se considera grave. Se refiere a la inflamación de las membranas que cubren el cerebro y es muy frecuentemente causada por una bacteria", señaló la infectóloga del Hospital general de México Dr. Eduardo Liceaga.

La experta explicó que el meningococo es una bacteria que puede estar en cualquier lugar y cuando se tiene contacto directo con ella "ya sea a través del agua o utensilios de cocina, es cuando nos contagiamos", señaló.

El riesgo, dijo, es elevado pues solo convivir estrechamente con alguien infectado "aumenta 500 veces el riesgo de ser portador de la bacteria", explicó.

Dijo que los niños y los adolescentes son los que corren mayor riesgo de contagio de meningococo, ya que frecuentan lugares cerrados.

"Se ha logrado identificar que cuando hay un caso de enfermedad por meningococo en un niño, el riesgo de que uno de sus hermanos o hermanas se infecte es de 2% a 3%", precisó.

Agregó que existen otros factores de riesgo, como vivir en comunidades cerradas -como dormitorios-, permanecer en sitios abarrotados, compartir vasos, botellas de agua o utensilios, así como realizar actividades que debilitan al sistema inmune como desvelarse, entre otros.

La experta detalló que poco más de 70% de los casos de meningitis se dan en los niños menores de cinco años y la enfermedad puede ocasionar daños cerebrales, sordera o discapacidad en 10 % a 20 % de los supervivientes.

"El paciente puede quedar con daño neurológico irreversible, pérdida de la visión, pérdida de la audición; pueden quedar cuadripléjicos, no puede moverse. En los casos más leves, se tiene una disminución importante en su calidad de vida", explicó Espinosa Sotero.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente ocurren 500.000 casos en el mundo, con una mortalidad del 10% que aumenta a 30% durante brotes o epidemias.

La doctora exaltó la importancia de la prevención, pues actualmente existe una vacuna que puede evitar el contagio de manera efectiva. "También evita que yo me colonice con el bicho y pueda transmitir la enfermedad", abundó.

No obstante, la infectóloga lamentó que esta vacuna no esté disponible para toda la población. "Lo malo es que esta vacuna no está en la cartilla de vacunación (historial que una persona guarda de las vacunas que ofrece el sector salud para ciertas enfermedades), pero existe la opción de que se acuda con el médico particular y la solicite", dijo.

Debido a que uno de los factores de contagio son las grandes concentraciones o los viajes que se hacen a destinos donde se reportan casos, la especialista hizo un llamado a proteger a estos grupos de riesgo a través de la vacunación.

La experta resaltó que es fundamental hacer conciencia en la población de la importancia de la vacunación pues "existen pocas vacunas para evitar enfermedades infecciosas, y contra el meningococo es una de ellas", además de que la mayoría de las víctimas fatales fallecen en las primeras 24 a 48 horas tras la aparición de los síntomas, finalizó.