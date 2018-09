Maduro se irrita con la prensa por video que lo compara con un burro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro brindó una rueda de prensa ofrecida a medios extranjeros , y el periodista Esteban Rojas aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre la detención de dos bomberos que satirizaron un video de un burro comparándolo con el mandatario venezolano.

Maduro no pudo ocultar la molestia que le ha ocasionado el video que se ha viralizado en las redes sociales y se molestó con el periodista que trabaja para la agencia AFP.

"¿Tú eres periodista, te graduaste de dónde?, si como profesional crees que preguntarle a un presidente en una rueda de prensa internacional. No sé de dónde sacaste esa pregunta, ¿te la orientaron desde Francia?. No te la voy a responder, ese no es el nivel compadre, te saliste de nivel, te vas a hacer viral en las redes", le respondió Maduro.

Acá puedes ver el video

Ricardo Prieto Parra y Carlos Varón García, son los bomberos que fueron detenidos y se enfrentan a una condena que podría llegar a los 20 años de prisión. El motivo: haber grabado un vídeo en el que llaman a un burro “Maduro”.

Te puede interesar : Imputan a bomberos por comparar a Nicolás Maduro con un burro

En los últimos días Maduro ha sido el blanco de críticas en Venezuela, después de difundirse un video comiendo junto a su esposa Cilia Flores en un reconocido restaurante de carnes en Turquía encendió las redes sociales y es el tema de hoy en las calles del país, pues Venezuela, la nación que gobierna, atraviesa la peor crisis de su historia y sus ciudadanos cada día comen menos.