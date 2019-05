Luisito Comunica fue acosado hasta el ‘susto’ durante su paso por La Paz

Se salió de control. Luisito Comunica quizá no lo está pasando tan bien como quisiera durante su paso por Bolivia. En La Paz sintió un acoso constante, al grado de decir que sentía "susto", frente a la presencia de cientos de fans, que hasta llegaron a perseguir el auto en el que se transportaba.

"Estuvo pesado. Sentí que me apretaban, yo nomás agarraba mis cosas para que no me robaran, pero no lo tomen a mal, que cool, solo que a veces es demasiado, yo quería conocer Bolivia y esto es lo que está pasando", afirmó el 'youtuber' en una de sus historias en Instagram.

Video de sus declaraciones a la prensa:

Acompañó la grabación mostrando cómo un grupo de jóvenes, que lo esperaba a las afueras de una salteñería, corrió para dar alcance al motorizado que lo transportaba. No fue el único momento incómodo, en otros sitios turísticos a los que llegó se registraron tumultos.

Por ejemplo, cuando visitó el mirador de Killi Killi reiteró: "me están asuntando", mientras pedía permiso para poder pasar, ante la insistencia de muchos jóvenes que llegaron para intentar un video o una foto con su ídolo mexicano. Eso sucedió pese a que, por lo menos dos agentes de civil de la Policía, lo custodiaban.

Cómo apenas transitaba por La Paz:

La página de Facebook de 'Youtubers de Bolivia', que tuvo un contacto con Luisito antes de su llegada al país emitió un comunicado: "A todas las personas que nos escriben a la página preguntando sobre Luisito Comunica, sean periodistas o seguidores, no sabemos dónde estará Luisito, toda la info que posteamos lo hacemos en base a publicaciones de seguidores y otros".

Incluso indicaron que unas 50 personas les escribieron haciéndose pasar por periodistas para dar con la ubicación del mexicano, que llegó en la víspera y que estuvo por Uyuni y la ciudad de El Alto. También se crearon varios grupos de WhatsApp para rastrearlo.

El susto que sintió en determinados momentos:

En un breve contacto con medios de comunicación, Luisito dijo que "ha sido bien bonita la visita", contando que se hizo un ritual con un amauta, bebió licor de coca y probó salteñas. Luego de señalar: "esto pasa casi siempre que viajo", evitó dar responder más preguntas.

En las redes sociales sus seguidores no descansan y se preguntan si el mexicano podrá hacer algún video de su paso por la sede de Gobierno, tomando en cuenta que apenas pudo movilizarse por la ciudad.

Poco después del mediodía de este jueves había un reporte constante de las actividades que realizaba, pero luego de que visitara la plaza Triangular se le perdió el rastro.

