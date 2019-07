Los riesgos de usar Face App, la aplicación de moda que te muestra cómo te verás en el futuro

En Facebook, Instagram e incluso en los estados de WhatsApp, nuestras plataformas se llenaron de imágenes de nuestros amigos y también de famosos que muestran cómo se verán en el futuro. Ver las fotos, e incluso a uno mismo de anciano es muy divertido, pero lo que muchos no saben es que existen riesgos para la privacidad de nuestros datos personales al usar esta tecnología.

Una empresa rusa, llamada Wireless Lab, está detrás de la creación de la aplicación y lo que más ha llamado la atención es que las políticas de privacidad que implementaron para la plataforma no se actualizan desde inicios de 2017, es decir hace más de dos años.

El usuario le autoriza a la aplicación a tener acceso a la galería de fotos y a tu cámara, además de permitir el análisis de comportamiento de navegación, según señala la cuestionada política de privacidad.

El compromiso de la empresa es que esta información no se venderá ni compartirá a terceros que no formen parte legal de Wirelees Lab, lo que no dicen es que los afiliados de la compañía son decenas de proveedores de servicios y tecnología que ya tienen acceso a los datos.

Además, según lo advierte la misma política de privacidad, los datos son procesados en diversos países y pueden moverse si es que existen trabas legales al almacenamiento de datos y ser entregados a otra compañía en caso de venta , lo que significa que podrían terminar en manos de terceros como Facebook e incluso agencias de inteligencia.

“FaceApp, sus afiliados o proveedores de servicios pueden transferir la información que recopilamos sobre usted, incluida la información personal a través de las fronteras y desde su país o jurisdicción a otros países o jurisdicciones de todo el mundo”, señala la empresa.

El abogado Michael Bradley, en entrevista con ABC de España, señala que a diferencia de otras aplicaciones, a las que también le das acceso a tu celular, en el caso de Face App la cuestión es más delicada ya que se entrega información tan sensible como los datos exactos de la composición del rostro, clave en el la aplicación del reconocimiento facial.

“Cualquiera que haya puesto su rostro en línea junto con su nombre y otros datos de identificación (por ejemplo, cualquier persona con un perfil de redes sociales o un perfil de sitio web), ya es bastante vulnerable a ser capturada digitalmente para futuros usos de reconocimiento facial”, dijo Bradley al medio.

El uso de esta aplicación ha puesto sobre la mesa, una vez más, el debate sobre el cuidado de la privacidad de nuestros datos personales.