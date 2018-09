Los nuevos teléfonos iPhone tienen la pantalla más grande

La multinacional estadounidense Apple presentó ayer sus nuevos modelos de teléfono inteligente, los iPhone XS, XR y XS Max, el último de los cuales cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas (16,5 cm), la más grande de la compañía hasta la fecha.

El XS y el XS Max son considerados de gama alta y llevan instaladas pantallas de tecnología OLED, introducida en los modelos iPhone X del año pasado y que incrementa el contraste y el brillo con respecto a las pantallas tradicionales LCD.

El XR, por su parte, es una versión con una pantalla LCD más sencilla y un precio más asequible, pues estará disponible a partir de $us 749 (en EEUU), mientras que los otros dos no bajarán de $us 999 en el caso del XS y de $us 1.099 en el caso del XS Max.

“Les presento el iPhone más avanzado que jamás hayamos creado”, expresó durante la presentación el consejero delegado de Apple, Tim Cook.

El XS Max se convertirá en uno de los dispositivos con la pantalla más grande de la industria, ya que supera incluso al Galaxy Note 9 de Samsung, de 16,3 cm.

Apple ha ampliado el tamaño de las pantallas sin aumentar las dimensiones de los teléfonos con respecto a sus predecesores, de manera que el iPhone XS, que tiene 14,7 cm, igual de grande que el X, es en su conjunto un dispositivo más pequeño.

Los modelos XS y XS Max estarán disponibles en dorado, plateado y gris a partir del 21 de septiembre en EEUU, mientras que el XR se podrá comprar en blanco, amarillo, azul, rojo y negro a partir de octubre.

En cuanto al resto de novedades, se ha mejorado la reproducción de imágenes mediante las tecnologías Dolby Vision y HDR10; los altavoces tienen una mayor amplitud de sonido estéreo y se ha incrementado la velocidad del sistema de reconocimiento facial. También se ha mejorado la protección ante el agua para que los dispositivos no se estropeen si caen a la piscina; además, podrán funcionar con más de una tarjeta SIM; y las baterías tendrán de 30 a 90 minutos más de duración.

El nuevo reloj inteligente

El nuevo reloj de la multinacional, el Apple Watch Series 4, puede realizar un electrocardiograma en 30 segundos gracias a un

sensor eléctrico que tiene incluido, además posee una pantalla un 30% más grande que el anterior modelo.

Se trata del mayor rediseño del reloj desde que Apple lo sacara al mercado en 2015.

Pese a tener la pantalla más grande, el reloj es más ligero que su predecesor y añade fondos con unas llamativas luces de neón que simulan elementos naturales como el fuego, el agua o el vapor. Además, dispone de un volumen mucho más alto.