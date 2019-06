“Los cinco de Central Park” acusan a Trump de avivar la ira pública

Cinco hombres injustamente condenados por la violación en 1989 de una mujer en Nueva York acusaron este viernes a Donald Trump de haberle puesto "precio a sus cabezas", mientras una miniserie de Netflix arroja nueva luz sobre su terrible experiencia.

En el caso conocido como de "los cinco de Central Park", un grupo de adolescentes -cuatro negros y un hispano de entre 14 y 16 años- fueron acusados falsamente de violar y dejar casi muerta a una joven blanca que corría por el parque neoyorquino.

El caso dominó los titulares de prensa hace 30 años, exponiendo la discriminación racial en esa ciudad estadounidense.

El hoy presidente Trump, un magnate de los bienes raíces en aquel momento, atizó la indignación pública al pagar anuncios de página completa en diarios en los que se pedía la pena de muerte para los acusados.

"Cuando Donald Trump sacó ese anuncio de página completa en los periódicos de la ciudad de Nueva York pidiendo nuestra ejecución, le puso precio a nuestras cabezas", dijo uno de los hombres, Yusef Salaam.

Los nombres, números de teléfono y direcciones de los acusados también fueron publicados por los periódicos en ese momento, añadió.

"Si pudieras imaginar el horror de eso... fue casi como si estuvieran intentando que alguien de los enclaves más oscuros de la sociedad entrara en nuestras casas, nos arrastrara de nuestras camas y nos colgara de los árboles de Central Park".

A pesar de las grandes lagunas de la acusación y de que su ADN no concordaba con el hallado en la escena del crimen, los cinco fueron condenados.

Pasaron entre seis y 13 años en prisión antes de que un violador en serie confesara que él había sido el único asaltante de la ejecutiva de inversiones de 28 años Trisha Meili.

Pero los cinco ya habían cumplido sus penas de prisión.

"Solo éramos unos niños. El sistema nos pasó por encima", dijo Salaam el viernes en un evento de la American Civil Liberties Union en Los Ángeles en honor a los cinco hombres.

- "Los cinco exonerados" -

La historia da origen al nuevo drama de Netflix "When They See Us", dirigido por la cineasta de "Selma" Ava DuVernay.

Cuenta cómo los cinco adolescentes fueron detenidos durante una redada policial en el área e interrogados en profundidad, en general sin la presencia de un abogado o un padre.

Meili, quien sufrió una emboscada cuando había salido a correr, fue hallada moribunda en el parque. Se recuperó gradualmente pero no logró recordar el ataque, dejando a la policía y los fiscales bajo una intensa presión para encontrar a los atacantes.

El caso fue un crisol de temores en un momento en que las relaciones raciales se tensaban, una epidemia de cocaína devastaba las comunidades pobres, el crimen violento se desataba y la brecha entre ricos y pobres se ampliaba cada vez más.

La serie de Netflix ha sido elogiada por los críticos y ha reavivado el debate sobre el caso, particularmente entre aquellos que son demasiado jóvenes para recordarlo.

El actor Joshua Jackson, quien interpreta a uno de los abogados defensores, dijo que su tratamiento por parte de la policía, los medios de comunicación y el público fue una "costra que debe ser limpiada" en la era de Trump.

"Uno no puede pedir el asesinato de niños y ser perdonado por eso", afirmó.

"No creo que haya ninguno de los detalles de este (caso) que sea particularmente sorprendente -lamentablemente- si supiéramos que suceden en este momento", agregó Jackson.

En 2014, luego de una larga batalla legal, "los cinco de Central Park" recibieron una compensación de 41 millones de dólares por su tiempo tras las rejas.

"Éramos niños cuando fuimos enviados a la cárcel y éramos hombres cuando salimos", dijo Salaam. "Tuvimos que luchar para romper la etiqueta que nos pusieron los medios".

"Soy uno de los Cinco Exonerados", añadió.