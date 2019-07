¡Lo hizo de nuevo! La cacatúa Snowball mostró que no ha perdido el ritmo

La superestrella Snowball (Bola de nieve), una cacatúa que se hizo famosa en 2007 con su icónica coreografía de 'Everybody' de los Backstreet Boys, ha vuelto a la cresta de la fama. Esta vez, con Another One Bites The Dust de Queen.

Ni bien comienza la canción el pájaro levanta su patita y con compás empieza a mover su cabeza de izquierda a derecha. Mira a continuación el video:

El video ha sido difundido por Irena Schulz, directora de Bird Lovers Only. A este centro llegó Snowball en 2007 luego de que su amo ya no pudiera cuidarla. Lo envió con un CD de los Backstreet Boys y una nota que señalaba cuál era su canción favorita.

Y, efectivamente, tras que empezó a sonar 'Everybody', Snowball empezó con la coreografìa. En aquel entonces Schulz hizo un video y se hizo viral, así los científicos se acercaron a la cacatúa y empezaron a estudiarla.

Snowball hasta tiene una entrada en Wikipedia . Ahí señala que su sexo es masculino y que es "el primer animal no humano demostrado de manera concluyente" capaz de sincronizar los movimientos de su cuerpo con el ritmo de la música.

Aquí, el video que muestra a Snowball bailando la canción que lo hizo famoso: