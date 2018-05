Las tres rosas, el primer filme de Valda llega a la gran pantalla

La popular canción boliviana "Las tres rosas" llegará mañana martes a la gran pantalla de la mano del realizador Walter Valda, con una historia de amor puro y una exposición del miedo a la soledad a través de la música de la agrupación folclórica Alaxpacha.

Esta canción, con letra de Ramiro Aguirre y música de la comunidad de Niño Corin del departamento de La Paz, pone ritmo a la opera prima del director boliviano, quien la presentó este lunes en La Paz en la Cinemateca boliviana. "No podía dejar de lado la canción 'Las tres rosas', que es una canción que me gusta mucho, me recuerda a mi mamá, a mi familia, a mis raíces", reconoció Valda.

La película cuenta la historia de dos niños huérfanos en una comunidad del interior de Bolivia, que crecen juntos y pasan de la amistad al amor verdadero. "Las tres rosas' gira en torno a dos ejes principales. Uno de ellos es el amor puro y verdadero, que creo que en este tiempo es muy difícil de ver y encontrar. Y el otro eje principal es el miedo a la soledad latente que todos tenemos", apuntó el realizador boliviano.

Te puede interesar:

Oriundo de la región boliviana de Chuquisaca, Valda advirtió orgulloso que se trata de "la primera película chuquisaqueña que entra en el circuito comercial" y destacó "la distribución" como el principal obstáculo para realizar filmes en Bolivia.

"Lo más difícil es la distribución. Con la salida de las nuevas tecnologías, las opciones de hacer una película son infinitas, cualquiera puede hacer una película", subrayó."Las tres rosas" tuvo una inversión de unos 30.000 dólares, lo que es "nada" en comparación a otras producciones nacionales.

El director contó con el apoyo de los municipios bolivianos de Tarvita y de Charazani, lugares donde se rodó la película, en aportes como transporte, comida y alojamiento. Valda valoró el "compromiso" de todo el equipo ante las "duras condiciones de rodaje", ya que llegaron a grabar 16 horas diarias pese a las inclemencias del tiempo.