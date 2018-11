Las canciones más peligrosas para escuchar en el auto, según un estudio

La música es un aliado indispensable a la hora de conducir, pero muchas veces la elección de la canción puede influir en nuestro modo de conducción y con ello nuestra seguridad.

De acuerdo con un estudio, las canciones que pasan los 120 BPM (cantidad de pulsos por minuto, por sus siglas en ingles), pueden tener un impacto negativo en la conducción, cuyo resultado son velocidades más altas y más infracciones de tránsito, publica el diario el diario argentino Clarín.

El informe realizado por Moneybarn, un servicio británico de financiamiento para la compra de autos y motos, concluyó que la mayoría de las canciones favoritas de muchos conductores es, de hecho, peligrosa detrás del volante.

El estudio también remarcó que escuchar las canciones a volúmenes altos aumenta los tiempos de reacción y la frecuencia cardíaca.

Para hacerlo tomaron las canciones más comunes que estaban incluidas en las listas de reproducción de "Viaje por Carretera" en Spotify e identificó a American Idiot, de Green Day, como la más peligrosa de todas al conducir. La segunda de la lista es Party in the U.S.A.(Miley Cyrus), seguida por Mr. Brightside (The Killers), Don't Let Me Down (The Chainsmokers) y Born to Run (Bruce Springsteen).

Clarín agrega que según la lista contraria Stairway to Heaven, de Led Zeppelin es la canción "más segura" para conducir, seguida por Under The Bridge, de los Red Hot Chili Peppers.

1: Green Day - American Idiot

2: Miley Cyrus - Party In The U.S.A

3: The Killers - Mr. Brightside

4: The Chainsmokers - Don't Let Me Down ft. Daya

5: Bruce Springsteen - Born to Run