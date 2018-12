La verdad detrás de los videos de 'exponiendo infieles' de Badabun

Hace aproximadamente un año comenzaron a hacerse famosos los videos del canal de YouTube 'Badabun', en los que una presentadora ofrece dinero a cambio de revisar el celular de parejas que están en algún lugar público. Los audiovisuales, llamados 'exponiendo infieles', reciben millones de visitas y son reproducidos por diversos canales de Facebook, Instagram y compartidos por WhatsApp, lo que los ha convertido en uno de los fenómenos virales de 2018.

Con estos videos se ha hecho también famosa Lizbeth Rodríguez, que es la osada mujer que se atreve a pedir a hombres y mujeres que demuestren si son 100% fieles. Ella cuenta que ha recibido muchos cuestionamientos sobre la veracidad de este 'show' online, ya que muchos creen que se trata de gente a la que se le paga por actuar y mostrarse en los videos.

Rodríguez, en un video publicado en sus cuentas de redes sociales, confesó que si bien no se trata de actores, si existe una planificación detrás de estos famosos videos. Por ejemplo, hay varios hombres y mujeres que le escriben para que ella intervenga y les ponga el reto de mostrar el celular.

"Cuando estamos en sus ciudades, nos ponemos de acuerdo con las personas, para que vayan al lugar que vamos a grabar y podamos encontrarlos ahí", dice la presentadora.

No todo se ve en los videos. Rodríguez confesó que antes de acceder el juego se hace firmar un compromiso a las parejas en las que aceptan salir en internet y además que se les revise el celular. Si una persona no acepta jugar, no se hace el video.

"No todas las parejas son infieles, hay parejas que son 100% fieles", reconoce, pero optan por mostrar aquellas que sí ocultan algo.

Acá puedes ver la explicación completa: