La verdad detrás de ‘la niña enana’ a la que sus padres abandonaron por ser adulta

“Devastados por la pérdida de su bebé nonato, Kate y John deciden adoptar una niña. En el orfanato, ambos se enamoran de una pequeña llamada Esther y deciden adoptarla. Pero cuando se desarrollan una serie de eventos misteriosos, Kate empieza a sospechar que algo endemoniado se oculta detrás del rostro angelical de la niña”, esta es la sinopsis de la película La Huérfana difundida en 2009. La noticia mundial que ha circulado esta semana sobre el caso de una niña ucraniana, adoptada en Estados Unidos, a la que sus padres abandonaron asegurando que se trataba de una enana adulta y que había intentado matar a la madre, tiene parecido con la trama de esta película de terror. Sin embargo, la diferencia entre la ciencia ficción y la vida real es que ahora la pareja espera sentencia por negligencia infantil.

El caso fue destapado por el Daily Mail del Reino Unido , que entrevistó a Kristine Barnett, una mujer de 45 años que -junto a su esposo- es acusada de abandonar a su hija de 9 años en Lafayette, en Indiana (EEUU), en 2013 y huir a Canadá.

Según la versión de la mujer, contada al diario británico, ella y su esposo Michael Barnett fueron víctimas de un fraude porque cuando adoptaron a Natalia Grace, en 2010 y en un procedimiento exprés, se les ocultó su verdadera edad. Se les dijo que tenía seis años cuando en realidad tenía 23.

Foto Natalia Grace cedida al Daily Mail por Kristine Barnett

Kristine dice que empezó a desconfiar cuando “le estaba dando el baño y me di cuenta de que tenía vello púbico y ya tenía el periodo. Me quedé en shock. Me habían dicho que tenía 6 años y era muy evidente que no tenía esa edad”.

Pero eso no es todo. “Se quedaba de pie junto a nosotros en medio de la noche. No se podía dormir. Tuvimos que esconder todos los objetos punzantes. La vi poner químicos, lejía o algo así en mi café y le pregunté: ‘¿Qué estás haciendo?’. Me dijo: ‘Estoy intentando envenenarte’”, le contó Kristine al Daily Mail.

A raíz de esta situación Natalia Grace, siempre según la versión de Kristine, fue tratada por especialistas en salud mental que determinaron que era adulta, de modo que, en 2012, el Tribunal Superior del Condado de Marion en Indianápolis (EEUU) decidió que nació en 1989, con base en evidencia médica.

La madre, que ahora enfrenta a la justicia de EEUU por negligencia infantil, relata que por cuidar a su familia decidió, junto a su entonces esposo, abandonar a Natalia Grace en una casa en Lafayette, previo pago de un año de alquiler, y mudarse a Canadá.

Kristine escribió en su cuenta en Facebook que se siente devastada por los cargos por los que es procesada y que son falsos

Lo expuesto anteriormente es lo que ha estado circulando en los medios de comunicación desde hace días. Sin embargo, el diario El Confidencial de España , ha accedido a fuentes, publicaciones y documentos que le han dado un giro a la historia de la pequeña.

Detalla que el matrimonio Barnett no se mudó a Canadá, aunque tenía la invitación del Instituto Perimeter de Física Teórica (Canadá), para que su hijo Jacob estudiara un grado en física teórica.

Jacob –nacido con autismo, pero al mismo tiempo con un precoz talento para las matemáticas– inspiró a su madre a escribir el libro ‘La chispa: un relato materno sobre educación, genialidad y autismo’, publicado en 2013, donde relata la crianza de su joven genio y lo describe como alguien “con más IQ que Albert Einstein” y autor de varios ‘pre-prints’ sobre física cuántica.

Según la declaración jurada de los padres, en septiembre de 2013, coincidiendo con el inicio del curso escolar, los Barnett alquilaron un apartamento en la ciudad de Lafayette y dejaron allí a su hija adoptiva, con el alquiler pagado durante un año. El cambio de edad habría servido, según la investigación por abandono que se está llevando a cabo en la actualidad contra los progenitores, para garantizar a Natalia cupones de comida y acceso a tratamiento psiquiátrico, publica El Confidencial.

El 3 de febrero de 2014, Michael Barnett registra en el Tribunal Superior de Hamilton (Indiana) el pedido de divorcio y da como su dirección de vivienda la misma en la que convivía con su familia y señala que Kristine vivía en New Hamburg, Ontario (a 25 kilómetros de Waterloo). Es decir, Michael y Kristine, radicaban a 90 y 600 kilómetros, respectivamente, de Lafayette, donde la pequeña estaba abandonada a su suerte.

Michael ha declarado este mes, según medios de EEUU, que Natalia era una niña cuando le cambiaron la edad en 2012 y que la madre le advirtió de que dijera a todo el mundo que su edad era de 22 años si le preguntaban.

Kristine Barnett, según las entrevistas que ha dado a la prensa y sus publicaciones en las redes sociales, mantiene que la ucraniana es una adulta en cuerpo de una niña.

La cadena estadounidense NBC , en base a informes médicos de junio de 2010, sostiene que la niña tenía cerca de ocho años cuando fue adoptada y que padecía displasia espondiloepifisaria congénita , un trastorno de los huesos que se traduce en baja estatura, anormalidades esqueléticas y, en ocasiones, miopía severa o pérdidas auditivas.

Lo último que se sabe de ella es que fue reubicada en otro condado con la familia de Cynthia y Antwon Mans, con la que permanecía hasta 2018.