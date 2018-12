La historia detrás de la foto de los desnudos en la pirámide de Egipto

Después de la indignación en Egipto por la publicación en redes sociales de un vídeo en el que aparece una pareja escalando una de las tres pirámides de Giza y que finaliza con una postura sexual en su cima, el autor de la polémica foto ha dado explicaciones en el periódico danés Extra Bladet.

Según una publicación del diario español La Vanguardia, Andreas Hvid negó que junto a una mujer hayan tenido relaciones sexuales en la cima de la pirámide.

“Era una pose para la foto. No tuvimos relaciones sexuales. Me entristece que tanta gente se haya enfadado tanto. Pero he recibido también una respuesta positiva de muchos egipcios... He provocado a mucha gente, pero también puede haber servido para abrir un espacio a los egipcios liberales”, indicó Hvid.

Hvid, de profesión fotógrafo reveló que entró al sitio histórico a finales de noviembre y que había contratado a mujeres en Dinamarca para completar la fotografía.

Te puede interesar : Polémica en Egipto: una pareja se grabó desnuda en la Pirámide de Guiza

Explicó que junto a la mujer escalaron una valla a las 21:30, luego se escondieron en un templo para que los guardias no los encuentren y después de que estos abandonaran la pirámide salieron del escondite y empezaron a escalar.

“Un sentimiento de euforia nos golpeó a los dos cuando llegamos a la cima”, afirmó en declaraciones al periódico. “Fue la culminación de mucho trabajo”.

Según relata el joven, no era la primera vez que intentaba subir a la pirámide para realizar la foto. Anteriormente había sido pillado escalando y fue trasladado a una comisaría. La escalada de pirámides está prohibida en Egipto.