Jürgen Klaric conversa con los usuarios de EL DEBER

El conferencista de ventas más importante del habla hispana, experto en neuromarketing y escritor de los best sellers “Estamos ciegos” y “Véndele a la mente no a la gente”, Jürgen Klaric, se encuentra en la Redacción del diario EL DEBER respondiendo a las preguntas de los usuarios del Diario Mayor.

Klaric, que vivió desde sus 8 hasta 18 años en Cochabamba, es hijo de padres de bolivianos. Tiene cuarenta y ocho años de edad, se ha presentado en al menos 24 países. “Ganar dinero y ser millonario, no es una cuestión de tiempo, es una capacidad de la mente, de tener conexión con el dinero. No es cuestión de trabajar catorce horas, eso no es cierto”, le dijo a EL DEBER.

