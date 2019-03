Impuestos a plataformas: ¿Qué dice Netflix sobre el pago de tributos?

Las dudas sobre si Netflix -gigante del entretenimiento en streaming- cerraría en Bolivia si se da el cobro de impuestos por parte del Estado (hay una intención de Impuestos Nacionales y el Ministerio de Economía de elaborar una ley), han sido contestadas por la misma empresa que expone su política en un apartado dentro de la misma plataforma que es de libre acceso para todos sus usuarios.

_¿Cómo se determina el monto del impuesto?

Los impuestos varían según el país, el estado, el territorio e incluso la ciudad, y se basan en las tarifas aplicables en el momento en que se realiza tu cargo mensual. Estas cantidades pueden cambiar con el tiempo y los requisitos impositivos locales.

_¿El cargo mensual de Netflix incluye el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre bienes y servicios?

Esto varía según el país y depende de la legislación local. A menos que se indique lo contrario, los cargos de Netflix incluirán el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre bienes y servicios en los lugares donde se recauden dichos impuestos. En dichos países, el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre bienes y servicios está incluido en el precio de Netflix publicitado.

_En el caso de pagar facturas, ¿por qué no aparece la información de identificación del usuario?

Los Id. de impuesto solo se recopilan en aquellos países donde lo requiera la ley. Por razones de privacidad, no podemos incluir esta información en tu factura. Tenga en cuenta que Netflix es de uso personal y no se puede argumentar gastos de tipo personal o empresarial.

- ¿En qué países de Sudamérica Netflix ya paga impuestos?

Argentina: impuesto a las ventas (se da a) partir del 27 de junio de 2018. Se aplica un impuesto del 21 % a los servicios digitales.

IVA en Uruguay: A partir del 1 de enero de 2019, se comenzó a aplicar un impuesto al valor agregado (IVA) del 22 % a los servicios digitales en Uruguay. Este impuesto se detalla por separado en tu factura mensual, a la que puedes acceder en la sección Detalles de facturación (Billing Details) de la página Cuenta (Account).

