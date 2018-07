"Hotel Transylvania" lidera la taquilla norteamericana  

La película de Sony "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation" quedó al tope de la taquilla de América del Norte, con 44,1 millones de dólares, según estimaciones de la industria difundidas el domingo. La comedia de animación, que incluye en las voces de sus personajes a Adam Sandler y Selena Gomez, sigue al Conde Drácula y a su familia en sus vacaciones fuera del hotel.

"Hotel Transylvania" desplazó de la cima a "Ant-Man and the Wasp", con una recaudación de 28,8 millones de dólares entre viernes y domingo, de acuerdo con Exhibitor Relations, que monitoriza las cifras de la industria.

En el vigésimo estreno cinematográfico de Marvel de Disney, el ex convicto Scott Lang (Paul Rudd) languidece bajo un arresto domiciliario en San Francisco, después de haber sido capturado, cuando su álter ego superhéroe combatía a otros Avangers en "Capitan América: Civil War" (2016).

Luchando por equilibrar su vida doméstica con sus deberes como Ant-Man, se enfrenta a su viejo amor, Hope van Dyne (Evangeline Lilly), la Avispa, con una nueva misión urgente. El tercer lugar fue para "Skyscraper", el estreno de Universal, con ingresos por 25,5 millones de dólares.

En una película repleta de acción, Dwayne "The Rock" Johnson interpreta a un exagente del FBI que tiene que rescatar a su familia del recientemente construido rascacielos más alto del mundo, en medio de un incendio provocado por terroristas.

En tanto, "Los Increíbles 2" ocupó el cuarto lugar, cayendo una posición, con una recaudación de 16,2 millones de dólares. Con ingresos por 28,4 millones de dólares la semana pasada, desplazó a "Buscando a Dory" (2016) -uno de los títulos fuertes de Pixar- como la película animada más taquillera de todos los tiempos. Quinta en el ranking se ubicó "Jurassic World: Fallen Kingdom", de Universal, con 15,5 millones de dólares.

En la película, que ha cosechado más de 1.000 millones de dólares alrededor del mundo, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard luchan por retener a los dinosaurios rescatados de una isla del Pacífico en una mansión en California, donde los encierran temporalmente.

También fueron parte de las primeras 10 del ranking: "The First Purge" (9,1 millones de dólares) "Sorry To Bother You" (4,3 millones de dólares) "Sicario: Day of the Soldado" (3,9 millones de dólares) "Uncle Drew" ("Tí Drew") (3,2 millones de dólares) "Ocean's 8" (2,9 millones de dólares).