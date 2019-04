HBO GO: la plataforma se cayó previo al estreno de Juego de Tronos

Los fanáticos entraron en pánico este domingo, cuando faltaban pocos minutos antes del estreno del primer episodio de la nueva temporada de Juego de Tronos, el servidor dejó de funcionar y los usuarios no han parado de disparar comentarios negativos hacia la plataforma a través de sus redes sociales.

Debido a la cantidad de usuarios que intentaron acceder a la plataforma, el servicio dejó de funcionar antes de las 21:00 y los fanáticos entraron en pánico.

De acuerdo con el diario peruano El Comercio, esta no es la primera vez que HBO GO presenta un problema de este tipo. Hace dos años, cuando se estrenó la séptima temporada de Juego de Tronos, HBO Go se cayó y dejó a más de un usuario alborotado con el lamentable suceso. Muchos de ellos tuvieron que esperar más de una hora para poder disfrutar del episodio.

Por tal motivo, muchos usuarios expresaron su bronca en las redes sociales. Destacaron un sin fin de comentarios de enojo, pero también algunos memes con humor sobre lo sucedido.

Una hora para #GameofThrones y #HBOGO ya colapsó. Después de esto me salí de la app y ya no puedo ingresar. pic.twitter.com/Q5uLRRmCSJ — Andrea Salgado (@meowndy) 15 de abril de 2019

El servidor de HBO GO en este momento: pic.twitter.com/kMqOuN10ct — Hirata (@ihirata7) 15 de abril de 2019

Bailo por todos los que usan la app de HBO GO. #GameOfThrones pic.twitter.com/HDVTJ36gYx — Jaz (@jazz_atomicbomb) 15 de abril de 2019