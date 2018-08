Enseñar a los chicos cómo repeler a un acosador sexual es una medida eficaz

La Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz (DDE) dio a conocer la semana pasada 61 denuncias de estudiantes víctimas de presuntos casos de violación, estupro y abuso sexual en unidades educativas del departamento en la gestión 2017 y parte de la 2018, por lo que cuatro de los acusados (profesores) terminaron entre rejas y retirados del sistema, a decir de Salomón Morales, director de la DDE.

La violación, el estupro y el abuso sexual están tipificados como delitos en el Código Penal. Muchas de estas acciones han sido precedidas por el acoso sexual de parte de maestros o personal administrativo de las unidades educativas a alumnas o alumnos que también constituye delito y es castigado con una pena privativa de libertad de cuatro a ocho años al autor.

No hay cifras fidedignas sobre esta acción delictiva en los colegios porque muchas víctimas se callan, pero Salomón Morales admite la existencia de este oprobio social. También lo reconoce Saúl Ascárraga, secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, pero señala que son hechos aislados.

La sicopedagoga Jéssica Justiniano, que trabaja en el municipio de Pailón, indicó que el acoso sexual no solo se da en la escuela, sino que tiene una alta incidencia en el entorno familiar, refiriéndose a su jurisdicción.

La fiscal Rosa Ribera, experta en la atención de casos de violencia sexual, manifestó que resulta complicado demostrar este tipo de violencia permanente en los estrados judiciales, porque cada quien interpreta los hechos a su manera y, en los casos evidentes, los testigos se niegan a testificar. Empero, instó a las personas afectadas a no fomentar la impunidad.

Cortar la insinuación sexual

La sicóloga Jane Vaca Pinto expresó que el acoso sexual quebranta de sobremanera la dignidad de la víctima, dejando secuelas sicológicas y físicas si se da la violación, situación determinante en la adultez y el tipo de relaciones afectivas en el futuro.

Vaca Pinto sugiere a la niña o a la adolescente enfrentar al acosador y exigirle que se detenga.

Ante cualquier situación de toques inapropiados, palabras o coqueteos inadecuados para la edad o desde el rol de profesor a estudiante, debe denunciarlo inmediatamente a las instancias de la familia y la dirección educativa sin ningún temor.

Los padres deben dejar claro a los hijos que las partes íntimas pueden ser tocadas en la primera infancia únicamente por sus padres o niñera a cargo, con mucho cuidado y solo para higiene.

Jane Vaca dijo que los colegios deben determinar una clara política sobre la lucha contra el abuso sexual, comunicar esa política a todo el personal, padres y estudiantes haciéndola cumplir mediante jornadas de ferias y conferencias.

Foto: Jorge Uechi

Un hecho en el área rural

Hace cuatro meses un profesor de una escuela de una comunidad de Pailón cayó preso por mantener una relación con una estudiante menor de edad y alegó que había consentimiento, argumento insostenible dada la situación vulnerable y de dependencia que había entre la chica y el maestro.

La sicopedagoga Justiniano recuerda que la escuela tomó cartas en el asunto y el profesor terminó entre las rejas, aunque se ignora si ha llegado a juicio.

Justiniano manifestó que por este y por otros casos registrados dentro del hogar en el municipio de Pailón, la ONG Visión Mundial esté llevando a cabo un programa de prevención de la violencia y el maltrato hacia los niños.

“Ahora se está trabajando mucho a través de las instituciones enseñándoles a los chicos para que denuncien, pero es preciso que los padres fortalezcan la confianza de diálogo con sus hijos desde la niñez, en la pubertad y en la adolescencia. Si no hay esa confianza, esos casos quedan silenciados por los mismos padres como si fuera algo sin importancia. Pero se está trabajando en las escuelas para inculcarles a los niños cómo reconocer la caricia que tiene una intención negativa, porque el cuerpo del niño lo siente”, señaló Justiniano.

Saúl Ascárraga indicó que la violencia sicológica y física o el acoso sexual son temas aislados en las unidades educativas y que muy pocos logran llegar a imputación formal. Consideró que de 10 casos uno llega a una denuncia concreta, pues considera que muchas son infundadas.

“Fue irresponsable que el director departamental de Educación dijera que son 61 casos. Son 61 denuncias, pero, pregunto ¿cuántos casos tienen imputación formal y qué casos tienen sentencia ejecutoriada? Hay un montón de situaciones que se dan. Hay autoridades que por deshacerse de un profesor le inventan hechos y después de que el profesor ha demostrado en los estrados judiciales que no tenía nada que ver, se le causó un daño irreversible. Como representante de los maestros respaldo de manera unánime los derechos que tiene la familia, el niño o el adolescente. Hemos dado talleres de capacitación para especificar cuál será el papel del profesor para que no se confunda ni el estudiante, ni la familia ni las personas de mala fe, pero reconocemos que hay casos premeditados de profesores o profesoras que han perdido el control y han desarrollado algún tipo de agresión física y acoso sexual”, indicó Ascárraga.

La fiscal Rosa Ribera admitió que no conoce un proceso de acoso sexual que haya llegado a sentencia, ya sea en el ámbito escolar o laboral. Ella misma lleva uno que data de 2015 y está en el afán de sentar en el banquillo a un acosador, sin mucho éxito.

CÓMO EVITAR EL ACOSO

PARTES INTOCABLES

Dejar en claro de forma contundente que las partes íntimas pueden ser tocadas en la primera infancia únicamente por padres o la niñera a cargo, con mucho cuidado y solo para higiene.

CONTAR A UN ADULTO

Si un adulto te acosa sexualmente en la escuela, es importante que de inmediato le hagas saber a un adulto en quien confíes sobre lo que pasó y sobre lo que debes hacer para evitar que eso continú

DILE QUE SE DETENGA

Si bien no siempre es el caso, existen ocasiones en las que el acosador puede no darse cuenta de que lo que hace o dice te hace sentir incómodo. Asegúrate de dejárselo perfectamente claro. No permitas que el acosador interprete tu afirmación como otra cosa, sino como lo que es.

NO PIERDAS LA CALMA

Si eso no funciona, utiliza la palabra “acoso” en tu afirmación y di algo como “deja de acosarme o voy a hablar con el director ahora mismo”. No pierdas la calma o harás que la situación se torne violenta.

NO TE CULPES

Las personas que intimidan o acosan sexualmente a otras pueden ser muy manipuladoras. Pueden tratar de hacerte sentir como si tú fueras quien está mal por rechazar sus insinuaciones o por decirle que se detenga.