El video del baile de los hijos de Messi es furor en las redes sociales

Thiago, Mato y Ciro, los tres hijos de Messi casi han colapsado Instagram después de que el 10 de la selección Argentina subiera un par de videos en los que se ve los tres pequeños demostrar sus habilidades bailando al ritmo de 'I'm sexy and i know it'.

Ambos videos tuvieron más de 8 millones de reproducciones en menos de una hora.

En su día de descanso, tras ser titular el sábado en el partido que Barcelona empató 1-1 ante Atlético Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, el crack rosarino filmó a su hijo del medio moviéndose con gracia al ritmo de la canción "Sexy and i know it" de LMFAO.