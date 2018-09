El preservativo inteligente ya es una realidad

Se trata de i.Con Smart Condom y en realidad no es en sí un preservativo, sino un anillo para el pene, pensado para colocarse en la base durante la relación sexual, y cuyas funciones son similares a las conocidas pulseras de monitorización: registra parámetros como las calorías consumidas, según cuentan sus creadores en su página web.

El País publica en su portal que también mide el número y la velocidad de las penetraciones, la duración del coito, la frecuencia de las relaciones en el tiempo, la temperatura de la piel, o la variabilidad en las posiciones. Un conjunto de datos que el usuario recibirá directamente en su teléfono móvil, a través de una aplicación.

El diario argentino Clarin, agrega que este artículo es capaz de usarse con o sin condones, según sus creadores una de las ventajas del i.Con es que se puede colocar después de haberse puesto un condón y sirve para sujetarlo mejor.

"Y no, llevarlo puesto no afecta a la sensación de placer ni constituye una molestia para la experiencia sexual, afirman sus inventores. De hecho no sabrás ni que llevas el i.Con puesto. Es extremadamente ligero y no invasivo”, publica.

Una vez termine el acto, basta con quitarse el i.Con y conectarlo vía micro USB al celular y descargar y echar un vistazo a los datos gracias a la app que viene con el gadget, tanto para el iPhone como para smartphones Android. También se puede enchufar el i.Con al puerto USB de la PC, pero sólo para cargar su batería.

Según declaraban sus creadores al diario británico Metro, este dispositivo permite también detectar infecciones de transmisión sexual; de ahí quizá el nombre de "condón inteligente".