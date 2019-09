El elenco de "Game of Thrones" se unió hoy sobre el escenario de la 71 edición de los Emmy, que se está celebrando en Los Ángeles (EE.UU.), para despedirse una vez más de sus espectadores tras ocho exitosas y espectaculares temporadas en HBO.

En el Teatro Microsoft de la ciudad californiana aparecieron juntos grandes figuras de esta superproducción de fantasía épica como Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner, Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau, Alfie Allen, Gwendoline Christie y Carice van Houten.

El auditorio en el que se están celebrando hoy los reconocimientos más importantes de la televisión les recibió de pie y entre grandes aplausos.

"Es un honor para nosotros estar aquí esta noche", dijo Allen (Theon Greyjoy, en la ficción), mientras que Turner (Sansa Stark) destacó que ninguno de ellos tenía "ni idea" de cómo terminaría esta aclamada producción televisiva inspirada en las novelas de George R.R. Martin.

Asimismo, Williams (Arya Stark) afirmó que querían aprovechar "una vez más" para dar las gracias a los millones de espectadores que les acompañaron durante la andadura de "Game of Thrones".

De manera conjunta, las estrellas de "Game of Thrones" presentaron el Emmy a la mejor actriz de reparto de una serie limitada o película televisiva, un galardón que fue para Patricia Arquette por "The Act".

"Game of Thrones", que se despidió en mayo convertida en un fenómeno histórico de la televisión, es el nombre en mayúsculas de estos Emmy, ya que parte como favorita para la gala con 32 nominaciones (récord absoluto para una serie en una sola edición).

La serie llegó lanzada a la ceremonia de hoy tras haberse llevado 10 premios el pasado fin de semana en las galas previas dedicadas a los apartados técnicos de la televisión.

"Game of Thrones" ya era la serie más premiada en la historia de los Emmy y, con los 10 que se llevó la semana pasada, acumula ya un total de 57 estatuillas a lo largo de sus ocho temporadas.

Ahora competirá por el Emmy a la mejor serie dramática frente a "Killing Eve", "Better Call Saul", "Bodyguard", "Ozark", "Pose", "Succession" y "This is Us".