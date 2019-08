¿Cuál es el anticonceptivo más apropiado que debo usar?

El sitio web www.yoplaneomifuturo.com.bo reúne información amplia y detallada sobre los métodos anticonceptivos existentes en Bolivia. En el sitio en internet podrá encontrar información sobre anticonceptivos como el Sistema Intrauterino (SIU- Levonorgestrel), el Dispositivo Intrauterino (DIU- T de cobre), el implante y la píldora, y respuestas a preguntas comunes sobre dosis, temporalidad, efectividad, funcionalidad, entre otros temas, según el comunicado de la compañía.

La iniciativa es parte del programa de responsabilidad social de la compañía alemana Bayer y tiene finalidad de brindar datos para que las mujeres tengan una vida sexual y reproductiva responsable.

En el documento se refiere que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 33% de las mujeres en edad fértil en Latinoamérica no usan ningún método anticonceptivo, y el 45% de los embarazos no planificados son resultado de no usar un método anticonceptivo eficaz o usarlo de manera inadecuada o irregular.

Actualmente, todos los métodos anticonceptivos de largo plazo nombrados en la página web se encuentran en Bolivia y se recomienda que la información brindada en la página sea asesorada con el médico correspondiente al momento de elegir el método que mejor se adapte al estilo de vida.

Marco Vargas, country coordinator Bolivia- Paraguay de Bayer, explicó que la plataforma es una herramienta útil porque, además, de difundir conocimientos sobre los métodos anticonceptivos a largo plazo, instruye a las mujeres a hacer más efectiva su consulta con el médico para que puedan discutir con ellos el método que mejor se adapte a sus necesidades y a su estilo de vida.

La página también busca reflexionar que no todos los métodos anticonceptivos son adecuados para todas las mujeres, ya que al ser cada cuerpo diferente existe una gama de opciones para cada una.

