Cómo reconocer si tu celular ha sido hackeado y 8 formas de protegerlo

Para reducir los riesgos potenciales y proteger los datos que hay en tu teléfono, te mostramos cuáles son las formas en las que un teléfono puede ser hackeado, cómo reconocerlas y cómo proteger tu dispositivo.

Los teléfonos pueden ser sujeto de espionaje de las siguientes formas:

- A través de aplicaciones espía.

- A través de una red Wi-Fi desprotegida en un café o aeropuerto.

- Cuando se carga el teléfono a través de un USB desconocido (incluso en un avión o coche), existe el riesgo de que se revelen y transfieran todos sus datos.

- Phishing SMS. Cuando recibes un SMS con un enlace que dice que es, por ejemplo, tu extracto bancario, una transferencia de dinero o tus fotos. Así que al hacer clic en él, se descarga el archivo y, a continuación, revela todo el contenido de tu teléfono a los piratas informáticos.

- Con la ayuda del Sistema de Señalización SS7, utilizado por la mayoría de las estaciones telefónicas de todo el mundo, los hackers pueden leer sus mensajes de texto, escuchar sus llamadas telefónicas y rastrear la ubicación de sus teléfonos celulares. Pero si no eres una celebridad, no hay nada de qué preocuparse.

Cómo reconocer que tu teléfono está hackeado

- De repente, el teléfono se ha quedado sin batería rápidamente. Esto puede suceder cuando hay una aplicación desconocida corriendo dentro de su teléfono.

- El teléfono se calienta, incluso cuando no haces una llamada o trabajas con él. Esta es otra señal de que hay una aplicación desconocida en ejecución.



- El teléfono se reinicia, se apaga, marca números o inicia aplicaciones. Si no es una avería del sistema, entonces podría estar "pinchado" por un hacker.



- No puede apagar el dispositivo. En su lugar, el teléfono empieza a abrir diferentes aplicaciones, aumentando la iluminación, etc.



- Hay ruidos o eco durante las llamadas, y no los ha tenido en esa ubicación antes.

Cómo proteger el teléfono

- Si recibió un mensaje con un enlace y no puede ver la URL completa, nunca lo abra.

- Si carga el teléfono a través de un ordenador desconocido, cuando esté conectado, elija 'solo cargar'.

- No utilice la función 'recordar contraseñas'.

- Desconecte la conexión automática a las redes Wi-Fi públicas. En su lugar, seleccionalas manualmente.

- Evita las redes Wi-Fi con nombres sospechosos. Elije las que están protegidas con una contraseña, especialmente si estás en algún lugar público como un café.

- No haga compras en Internet o transferencias de fondos en redes Wi-Fi públicas.

- Si utiliza Android, instala un programa antivirus fiable.

- Y, por supuesto, añadí una contraseña a tu teléfono.