Como en la película, un hombre lleva más de 4 meses en un aeropuerto

Hassan Al-Kontar lleva cuatro meses viviendo en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. No puede salir del aeropuerto de la capital de Malasia, porque no tiene permiso para estar en el país. A la vez, asegura que ningún otro país lo acepta, por su condición de refugiado sirio.

"Paso los días leyendo y en Internet, que es mi única conexión con el mundo. AirAsia me da tres comidas al día, con lo que sobrevivo", dijo Hassan en uno de los videos que compartió en redes sociales.

De acuerdo con la BBC, un grupo de activistas ha impulsado una petición en internet para que Hassan pueda volar a Canadá.

"Mi problema empezó en 2011, cuando estaba trabajando en los Emiratos Árabes Unidos. Comenzó la guerra en Siria y yo rehusé unirme al ejército, porque no creo en la guerra. El gobierno sirio empezó a buscarme, y las autoridades de los Emiratos quisieron deportarme a Siria. Pero después de protestar y pedir que no lo hagan, me mandaron a Malasia", resumió Hassan.