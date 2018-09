Arremeten contra los criaderos de mosquitos para prevenir males

Antes de que comience la temporada lluviosa, el municipio capitalino inició esta semana una campaña de combate contra el mosquito Aedes aegypti, que es el causante de tres enfermedades: dengue, chikunguña y zika. Para ello, personal de Alerta Temprana, además de fumigar los barrios, conversa con los vecinos para concienciarlos de que no guarden recipientes ni llantas que fácilmente almacenan agua y se convierten en criaderos de estos insectos.

La tarea de fumigación comenzó en el distrito 12 (Los Lotes), hasta donde se desplazaron 50 funcionarios y cinco máquinas fumigadoras para combatir los mosquitos en las primeras 250 manzanas, pues en esa zona se tiene prevista la destrucción de criaderos en 2.000 manzanas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Erland Camacho, reveló que se ha elaborado un cronograma para incluir los 15 distritos, con el fin de prever y pedir a los vecinos que efectúen la limpieza de sus lotes, echando a la basura los recipientes que puedan albergar larvas del mosquito.

“Tal como figura en el POA, se llegará a los barrios para fumigar y destruir criaderos del Aedes aegypti; por ello los dueños de casa deben cortar la maleza y recoger botellas, recipientes de plástico y llantas”, indicó Camacho.

Montero Hoyos

La fumigación contra los mosquitos llegó el domingo a la localidad de Montero Hoyos, que es el distrito 15, donde los pobladores ayudaron con la limpieza de sus predios. “Aunque no hemos tenido ningún fallecido, no debemos bajar la guardia, en las casas el vecino es el que debe tener el cuidado de colocar los recipientes que no usa bajo techo o embolsarlos para que Emacruz los recoja”, manifestó Guery Bustamante, jefe de Alerta Temprana del gobierno municipal.

No hay alerta

Pese a que la Alcaldía maneja el dato de que la semana 35 cerró con 76 casos de dengue, 35 de chikunguña y 190 de zika, en el Servicio Departamental de Salud (Sedes) anotaron que en los últimos días la situación fue controlada, pues los casos confirmados han bajado considerablemente.

Para el Sedes, desde enero hasta hoy se registraron 96 casos de dengue, 363 de zika y 46 de chikunguña, pero en ningún momento se han visto obligados a habilitar ambientes especiales en los hospitales.

“La próxima semana se realizará el muestreo entomológico en la ciudad para ver la infestación larvaria del mosquito, por ello, entre el 20 y 25 de septiembre se sabrán los resultados. En los primeros días de octubre será la destrucción de criaderos de mosquitos en los distritos con mayor infestación larvaria”, acotó Bustamante.