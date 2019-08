Testimonio del hombre que mató a un puma tras luchar cuerpo a cuerpo con la bestia en Argentina

Vicente Navarrete, un ganadero de la zona de Nahuel Niyeu, a 42 kilómetros de Valcheta (Argentina), fue protagonista de una escena sacada de una película de supervivencia tras matar con un puñal a un puma tras luchar cuerpo a cuerpo con la bestia.

Según el diario Clarín, Navarrete ya ha matado al menos 20 pumas, pero estas fieras fueron asesinadas con armas y con una jauría de perros, se diferencia de esta pues solo contaba con un perro y con un puñal.

Navarrete narra que todo empezó cuando recorría el campo, montado a caballo y en compañía de su perro, en busca de unas reses que se habían perdido de su estancia, cuando el can percibió la presencia del puma y se abalanzó sobre la fiera.

Según Clarín, los ladridos y una suerte de gemido furioso condujeron a Navarrete a una escena que disparó la furiosa tormenta que se le que vendría adelante. Su perro estaba peleando con un animal de grandes dimensiones.

“Pesaba más de 80 kilos, nunca vi algo así, y gritaba. Yo sabía que lo iba a matar a mi perro. Le tiré algunas cuchilladas primero, tratando de sacarlo y ahí se fue y lo seguimos”, declaró.

De acuerdo con el relato, Navarrete encontró al puma y utilizó sus boleadoras para golpearlo y tumbar al animal. Dice que el ganadero pensó que la fiera estaba desmayada, se acercó para cerciorarse cuando fue atacado.

“Yo me acerqué porque no se movía y ahí me saltó. Nunca tuve miedo, nunca. Cuando estaba agarrado con el puma y me tiraba zarpazos lo único que pensaba era: es él o yo, es él o yo”, recuerda con la voz todavía tomada por el esfuerzo y las numerosas heridas que soporta.

“Al final caímos los dos por el cañadón y el puma me seguía mordiendo, me quebró, me dejó heridas, perdí no sé cuántos litros de sangre, y yo le seguía dando con el cuchillo, pero cuando llegamos el puma se quedó. '¡¿Te moriste?!', le dije y ahí me desvanecí”, concluye.

Navarrete fue encontrado 12 horas después por personal de la Policía de Río Negro y Bomberos Voluntarios de Valcheta, con heridas profundas y quebraduras producto de la batalla con la bestia.