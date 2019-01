10YearChallenge: la inquietante teoría tras el meme del momento

Seguro lo pensaste y hasta ya buscas foto para sumarte al reto viral del momento: el #10YearChallenge, que consiste en publicar dos imágenes que muestren el paso del tiempo entre 2009 y 2019. El meme ha llamado la atención tanto de gente común como de famosos, que muestran sus fotografías de cómo se ven en la actualidad y cómo se veían hace 10 años.

Pero es posible que detrás de todo esto no esté la inocente publicación de imágenes vinculadas a la nostalgia. La experta en tecnología Kate O'Neil ha revolucionado Twitter con una inquietante teoría:

"Yo, hace 10 años: probablemente habría participado en Instagram y Facebook en el meme [del 10 Year Challenge]. Yo, ahora: pienso en cómo toda esta información podría ser minada para entrenar en progresión y reconocimiento de edad a algoritmos de reconocimiento facial", escribió O'Neil.

Lo que plantea la experta es que Facebook podría usar estas fotos para desarrollar su tecnología de reconocimiento facial, uno de sus proyectos más importantes para detectar cada vez con más facilidad a sus usuarios.

La revista Wired le pidió a O'Neil que amplíe esta teoría en un artículo.En el mismo explica que actualmente Facebook no puede filtrar las fotos de cada usuario a través de su foto de perfil ya que muchas veces no se usan fotos reales o se comparten imágenes de caricaturas o paisajes, en cambio, a través de este reto, quienes realizan las publicaciones están confirmando no solo su identidad, sino cómo evolucionaron a lo largo del tiempo.

Este meme puede juntar una enorme base de datos "sin crear mucho ruído" y a través de un simple hashtag. "En otras palabras (el #10yearschallenge) puede ayudar a obtener fotos limpias, etiquetadas, simples de antes y después”, escribe O’Neill.

La gente que está publicando las fotos incluso está escaneando fotos físicas, tomadas de forma digital, y compartiendo junto a ellas información valiosa sobre cuándo y cómo se tomó, lo que convierte a este meme en una fuente inmensa de metadata.

La tecnología facial podría servir en un futuro para que una simple cámara te reconozca y a partir de tu rostro se entere de todos tus datos personales.

La autora aclara que no hay pruebas de que Facebook esté usando el meme para recabar datos, pero espera que esto sirva para que la gente tome en cuenta que cómo un simple reto viral, de apariencia inofensivo, puede tener intenciones ocultas.