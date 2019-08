Ricardo Montaner se casó por sexta vez con el amor de su vida

Entre el azul del mar Egeo y el paradisiaco paisaje blanco de la isla Santorini (Grecia), el cantante Ricardo Montaner se casó por sexta vez con Marlene Rodríguez, la madre de sus hijos Eva Luna, Mauricio y Ricky.

Montaner decidió proponerle matrimonio nuevamente a Rodríguez para reafirmar sus sentimientos, tras 30 años de haberse casado por primera vez. En una serie de fotografías que el artista compartió en su cuenta personal de Instagram, se mostró conmovido por la celebración.



En una de las fotografías, Ricardo se muestra con los ojos cerrados. La novia, en cambio, bajó su rostro, mientras recibía una bendición. "Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez. Me emocioné tanto o más que la primera ¿Por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pasé llorando". escribió el intérprete del tema Tan enamorados.

El post de la noticia del casamiento tuvo más de 500 mil likes y cientos de comentarios. "¡Los amo! Dios los continúe bendiciendo y protegiendo", puso la cantante Olga Tañón.