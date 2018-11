Paola Coimbra revela que se fue de la red PAT 'por exigencias de vestuario'

Después de más de cinco años en PAT, la presentadora de noticias Paola Coimbra (37) renunció a la red nacional y contó que su decisión se debió a imposiciones en el vestuario.

“Fue una renuncia voluntaria. A raíz de mi disconformidad a la disposición de una pauta de vestuario que se hizo a las presentadoras”, dijo Paola, que presentó su renuncia verbal y escrita el 30 de octubre a Francisco Munizaga, jefe de prensa en Santa Cruz.

Según Paola, dicha pauta condicionaba la paleta de colores de sus prendas (no negro, blanco, verde ni naranja), establecía que no podían usar pantalones y les solicitaba agregar un tono de sensualidad en su imagen.

“El cambio fue todo un proceso, nos dijeron que era una ‘orden ejecutiva”, explicó. La conductora dijo que desde el lanzamiento de la nueva imagen del canal, en abril, se acentuó más el tema, lo que generó un ambiente incómodo.

“Esta solicitud ejecutiva no mantenía coherencia con el formato y contenido del noticiero. Quizás en la farándula y el entretenimiento ese tipo de atuendo acompaña bien”, opina.

Desde PAT, el gerente general, Mario Herrera, dijo que “puede que hubieran existido directrices en el vestuario, pero la salida de Paola fue una decisión personal”.

A pesar de las diferencias, Paola se manifiesta agradecida por haber confiado en ella para la conducción de programas especiales, como El poder del voto y Rumbo a la G-77, entre otros, que le permitieron desarrollarse y crecer como presentadora durante cinco años.

No descarta volver a la TV

“Voy a extrañar el contacto con la gente que me seguía de lunes a viernes y los fines de semana, pero fue la mejor decisión y no me arrepiento”, asegura. Por el momento, piensa dedicarle más tiempo a su familia y no tiene ningún plan laboral en puertas.

Sin embargo, no descarta la idea de volver a la televisión, pero esta vez en algo que “la valore y le permita seguir evolucionando”.