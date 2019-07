“Metiches” y “peligrosas”; así son las suegras más temidas de Hollywood

Hace poco, medios internacionales confirmaron que la relación entre Irina Shayk y Bradley Cooper había llegado a su fin. Y se sabe que Gloria Campano, madre del actor, intervino en el proceso de la custodia de su nieta (Lea de Seoane). Por eso Sociales elaboró una lista de las suegras más temidas de Hollywood.

Según la revista Life & Stylees, Gloria se habría puesto en contacto con Shayk para comunicarle que ella visitaría a su nieta el rato que quisiera.

Gloria e Irina

La ruptura de Cristiano e Irina

Medios internacionales dicen que la culpable para que Cristiano e Irina tomaran caminos diferentes fue Dolores Aveiro, mamá del futbolista. Era tan evidente esta situación, que Dolores e Irina se sentaban en lados opuestos cuando iban a ver al futbolista en alguno de sus partidos, de acuerdo con el portal web divinity.es.

"Dolores está convencida de que Irina no era la mujer adecuada para su hijo. Preferiría a alguien que, en un futuro, estuviese dispuesto a asumir el papel de madre de Cristianiño, pero para Irina eso no era una prioridad", publicó el diario Correio da Manhã.

La madre de Liam Hemsworth no aprobaba a Miley Cyrus

Leonie Hemsworth, madre del actor Liam, confesó en una entrevista para un medio estadounidense que no aceptaba la manera de vestirse de Miley Cyrus, pues, según ella, dejaba poco a la imaginación. Al final Leonie la aceptó y ahora es su adulada.

La historia se repitió con Patrick Schwarzenegger, hijo del gran Terminator y de Maria Shriver Kennedy. A Miley no la querían sus suegros.

Miley Cyrus y Leonie Hemsworth

¡No se toleran!

Para la actriz Angelina Jolie nunca fue de su agrado que la madre de Brad Pitt tuviera una mejor relación con la expareja de su hijo, Jennifer Aniston, que con ella, a pesar de que ya no era parte de la familia. Medios internacionales publicaron que Jane Etta, la madre de Brad, le regaló una Biblia a su nuera para acercarla más a Dios, situación que ofendió a Jolie por su condición de atea.

Jane Etta, Brad Pitt y Angelina Jolie

Marc no aguantó a la madre de JLO

Muchos dicen que tener a la suegra en el hogar de la pareja no es muy buena idea, y Marc Anthony puede dar fe de esto. En el momento en el que Guadalupe Rodríguez, mamá de Jennifer López, se mudó a la casa de los artistas, comenzaron los problemas.

A Marc le molestaba mucho que ella se involucrara en las decisiones de su matrimonio. Siete años duró esta relación que acabó de manera abrupta.

La suegra no la quiso por ‘Quitamaridos’

Paulina Rubio la ‘Chica Dorada’ inició un noviazgo con Gerardo Bazúa, uno de los integrantes del equipo de la cantante cuando era entrenadora de La Voz México (abril de 2013).

Rubio no se cambiaba por nadie, pero la que no estaba nada contenta era la madre de Gerardo, quien no aceptaba la relación, porque el exconcursante se divorció de su esposa para estar con Paulina y, según la suegra, no pasaba tiempo con sus dos hijos. El amor se rompió, supuestamente por infidelidad de él.