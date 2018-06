Maribel Angus revela que sufrió bullying por ser hermana de Anabel

Maribel Angus, hermana de Anabel, brindó una entrevista a Sociales de EL DEBER en la que contó, entre otras cosas, cómo fue crecer siendo la hermana de una de las figuras más reconocidas de la televisión boliviana.

La menor de las Angus, tiene 22 años, confesó que sufrió acoso escolar solo por el hecho de ser familiar cercana de la reina del Carnaval de Santa Cruz en 2015.

“La gente me juzga sin saber y en la calle me dicen que tengo plata porque mi hermana sale en la TV. También me tildan de alzada, sin conocerme”, contó.

Maribel contó un hecho en particula que marcó su etapa colegial: cuando estaba en la prepromo tuvo un inconveniente con una chica que la acosaba. “Reaccioné muy feo hasta que me botaron del colegio”, reveló. “Ella hablaba de mi hermana, me comparaba con ella... la criticaba... y llegó el día en que respondí mal”, confiesa.

La primera en enterarse del problema fue Anabel Angus. ¿Qué pasó luego? Te invitamos a leer la entrevista completa en este enlace: